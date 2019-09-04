الداخلية الأفغانية: 5 أجانب ضمن قتلى تفجير كابول الانتحاري

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وكالاتالأربعاء 2019/9/4 12:16 م بتوقيت أبوظبي
أعمدة الدخان تتصاعد من موقع تفجير كابول
أعلنت الداخلية الأفغانية عن 8 أجانب بينهم بريطانيين اثنين وروماني ضمن قتلى الانفجار الذي وقع الإثنين في العاصمة كابول.
كانت أفغانستان أعلنت، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري الذي استهدف منطقة قريبة من سفارات وأبنية حكومية في العاصمة كابول إلى 16 قتيلا و119 مصابا بينهم أجانب.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي: "إن الانفجار وقع قرب القرية الخضراء التي تضم وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية".
والقرية الخضراء منفصلة عن المنطقة الخضراء المحاطة بأسوار عالية التي تخضع لحراسة مكثفة على مدار الساعة وتضم سفارات عدة بينها السفارات الأمريكية والبريطانية.
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