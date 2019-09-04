إيران تعتزم إطلاق سراح 7 من طاقم الناقلة البريطانية

قال التلفزيون الرسمي الإيراني، الأربعاء، إن طهران تعتزم إطلاق سراح 7 من طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة لديها.

وكانت مليشيا الحرس الثوري الإيراني، أعلنت في 19 يوليو / تموز الماضي، عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية تسمى "ستينا إمبيرو" لدى عبورها مضيق هرمز.

Advertisements

وزعمت السلطات الإيرانية أنها أوقفت الناقلة النفطية؛ لأنها اصطدمت بقارب صيد، في حين تؤكد شركة "ستينا بالك" أنها لم تتلق دليلا حول حدوث مثل هذا التصادم.

وأعلنت الحكومة البريطانية، الإثنين الماضي، أنها تدرس إرسال طائرات مسيرة للخليج العربي، في ظل التهديدات الإيرانية للملاحة البحرية بالمنطقة.

وتصاعدت حدة التوترات بين إيران والغرب منذ سريان العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية بالكامل في مايو/أيار الماضي، بالتزامن مع الذكرى السنوية لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.

