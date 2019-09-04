روحاني: الخطوات النووية المقبلة سيكون لها تأثيرات "غير عادية"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الإيراني حسن روحاني

نقل التلفزيون الرسمي عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله اليوم الأربعاء إن الخطوات المقبلة التي ستتخذها طهران لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي سيكون لها تأثيرات "غير عادية" وذلك قبل يومين من موعد نهائي حددته إيران لأوروبا لإنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015.

وقال روحاني "الخطوة الثالثة (في تقليص التزامات إيران) ستكون الأهم وسيكون لها تأثيرات غير عادية". ولم يذكر تفاصيل.