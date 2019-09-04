الخارجية الفلسطينية: ندرس مواجهة التوجه الأمريكي لتسجيل مواليد القدس الأمريكيين

جدة - عمرو شويل القدس المحتلة - الخليج 365:

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، إنها تدرس انجع السبل والاجراءات الواجبة الاتباع لمواجهة التوجه الأميركي لتسجيل مواليد القدس الأميركيين، بما في ذلك التوجه إلى المحاكم الأمريكية.

ورأت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم ،أن مجرد التفكير بهذا الاتجاه هو خرق فاضح للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها،ومحاولة لترجمة إعلان ترمب المشؤوم بشأن القدس ونقل سفارة بلاده إليها، إضافة لكونه يعبر عن عمق الانحياز للاحتلال وسياساته ، مؤكدة رفضها المطلق لهذه الخطوة واعتبرتها إمعانا من قبل إدارة ترمب في معاداة الشعب الفلسطيني ، وتقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس تسجيل مكان ولادة المواطنين الأمريكيين المولودين في مدينة القدس على أساس “القدس _ اسرائيل” في جوازات سفرهم ومستنداتهم الشخصية الأخرى، علما أن محاولات جرت في السابق للقيام بهذه الخطوة، لكن المحكمة الأمريكية منعت تطبيقها.