الان تتابع روحاني: من المستبعد التوصل لاتفاق مع أوروبا في الأيام المقبلة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:
ذكر التلفزيون الرسمي أن الرئيس الإيراني حسن روحاني استبعد اليوم الأربعاء التوصل لاتفاق مع الأطراف الأوروبية في غضون الأيام المقبلة بشأن الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وقال روحاني “أعتقد أنه من المستبعد التوصل لنتيجة مع أوروبا اليوم أو غدا”. وأضاف “سنمنح أوروبا شهرين آخرين للوفاء بالتزاماتها”.
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: من المستبعد التوصل لاتفاق مع أوروبا في الأيام المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.