روحاني: من المستبعد التوصل لاتفاق مع أوروبا في الأيام المقبلة

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

ذكر التلفزيون الرسمي أن الرئيس الإيراني حسن روحاني استبعد اليوم الأربعاء التوصل لاتفاق مع الأطراف الأوروبية في غضون الأيام المقبلة بشأن الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال روحاني “أعتقد أنه من المستبعد التوصل لنتيجة مع أوروبا اليوم أو غدا”. وأضاف “سنمنح أوروبا شهرين آخرين للوفاء بالتزاماتها”.