واشنطن تطلق مشروع سلاسل التوريد الصحية فى بوركينا فاسو

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أطلقت الحكومة الأمريكية عبر وكالة التنمية الدولية /يو اس ايد/ مشروعا لتقديم المساعدات اللازمة لبوركينا فاسو لإقامة سلسلة التوريد الصحية التى تمكنها من التصدى للاوبئة بشكل مسبق، وذلك عن طريق الوكالة الامريكية للتنمية الدولية /يو.اس.ايد/.



ومن المقرر أن تساهم الولايات المتحدة الامريكية بمبلغ قدره 800 الف دولار (472 مليون فرنك افريقي) خلال الاشهر الستة المقبلة بهدف تعزير قدرة بوركينا فاسو على إدارة قناتها الوطنية للتوريد الصحى في إطار مشروع /يو.اس.ايد/ الرامي إلى مساعدتها على التصدى للاوبئة. فقد صار الاستعداد لطوارئ الصحة العامة مهم بمكان لان الامراض المعدية قد تظهر فى اى وقت وتنتشر بسرعة رهيبة خصوصا فى اوقات الازمات الانسانية والنزاعات.

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وقال اندرو يانج سفير الولايات المتحدة لدى بوركينا فاسو "لقد صارت مسئولية تحقيق الأمن الصحي العالمي مقسمة على كافة الدول فى عالمنا لذا يتوجب على من يستطيع ان يقوم بخطوة استباقية لتحقيق هذا الهدف ان يقوم بها بدون تسويف وان الولايات المتحدة الامريكية فخورة بتقديم المساعدات اللازمة لحماية بوركينا فاسو من خطر أوبئة الغد".

وتستعد بوركينا فاسو - في الوقت الحالي - إلى تعزيز منظومتها الصحية بمساعدة شركاء التنمية لتتمكن من التصرف بشكل صحيح فى مواجهة المخاطر التى تهدد الصحة العامة فى البلاد.

ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع فى تعزيز هذا المجهود عن طريق إقامة قناة خاصة بإمدادات الطوارئ من شأنها توفير كافة المنتجات الطبية وغير الطبية اللازمة للتصدى للاوبئة التى قد تظهر فى المستقبل قبل ان تنتشر ويصعب السيطرة عليها.

ويجري تنفيذ مشروع اقامة سلسلة التوريد الصحي فى إطار البرنامج العالمى للامن الصحى الذى اطلقته الحكومة الامريكية. ويعزز البرنامج مشروع سلسلة الدعم الدوائى وادارتها فى بوركينا فاسو التى سبق وان حصلت على حوالي 25 مليون دولار (حوالى 14.75 مليار فرنك افريقي) فى اطار المبادرة التى اطلقتها الرئاسة الامريكية للتصدى للملاريا فى عام 2016.