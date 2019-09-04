مصرع طفل وإصابة 11 شخصًا جراء اندلاع حريق بمبنى سكنى شرقى فرنسا

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019
صورة أرشيفبة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
لقى طفل يبلغ من العمر 11 عامًا حتفه، وأُصِيب 11 شخصًا، جراء اندلاع حريق ضخم فى مبنى سكنى بمدينة "شيلتيهايم" فى الضواحى الشمالية لمدينة "ستراسبورج" شرقى فرنسا.
وذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الأربعاء، أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على شخص يشتبه به، واعترف -أثناء احتجازه فى "ستراسبورج"- بإشعاله النار عمدًا فى المبنى.
وأضاف الراديو أنه لا يوجد دافع عنصرى، ولكن الحريق مجرد عمل قام به شخص مخمور ومعروف لدى الشرطة بإضرامه حرائق عمد سابقا.
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