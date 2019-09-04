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وزير الطاقة الروسي في السعودية قريبا تمهيدا لزيارة بوتين

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

وزير الطاقة الروسي في السعودية قريبا تمهيدا لزيارة بوتين

كتب

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، الأربعاء، أنه سيتوجه إلى المملكة العربية قريبا؛ لاستكمال الاستعدادات لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين. 

 

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن نوفاك: "أخطط لزيارة قريبا لضبط الساعة، قبل زيارة الرئيس بوتين إلى المملكة العربية السعودية". 

 

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وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد دعا الرئيس بوتين إلى زيارة بلاده أثناء استقباله في الكرملين من قِبل الرئيس الروسي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018. 

 

والجمعة الماضي، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، استمرار التحضير لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية. 

 

وفي 2 أغسطس/آب الماضي، بحث نوفاك مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الجمعة 2 أغسطس/آب، في تفاصيل الاستعدادات للزيارة المرتقبة.

 

ولم تعلن الرياض عنها رسميا حتى اليوم غير أنه في منتصف أبريل/نيسان الماضي، أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير أن موسكو والرياض تعملان على التفاصيل النهائية لزيارة بوتين القادمة إلى المملكة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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