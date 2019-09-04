مساعٍ لعقد قمة إسرائيلية أمريكية روسية لإخراج إيران من سوريا

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أمس الثلاثاء، وجود مساعٍ جديدة لعقد لقاء ثلاثي، أمريكي روسي إسرائيلي في القدس، لمناقشة إخراج القوات الإيرانية من سوريا.

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وقال نتانياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، والأخيرة قبل انتخابات الكنيست المقررة في 17 سبتمبر الجاري: "نبذل في هذه الأيام جهوداً من أجل عقد لقاء ثلاثي آخر، بمشاركة روسيا، والولايات المتحدة، هنا في القدس، لمواصلة المباحثات حول إخراج إيران من سوريا"، وفق ما اوردت قناة "آي 24" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وأضاف أن "إسرائيل شهدت توتراً في عدة جبهات خلال الأيام الأخيرة، ولكنها حققت جميع أهدافها، وذلك بفضل جهود وصرامة الجيش الإسرائيلي".

ولم يعرف بعد إذا كان اللقاء سيعقد قبل الانتخابات الإسرائيلية أم بعدها، وهو اللقاء الثاني بعد لقاء ثلاثي مماثل في 25 يونيو الماضي، جمع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، ونظيريه سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شابات.