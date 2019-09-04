أسعار النفط تتعافى بدعم القطاع الخاص الصيني

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
تعافت أسعار النفط قليلا، اليوم الأربعاء، بدعم من ارتفاع أوسع نطاقا في الأسواق بفعل أنباء إيجابية من القطاع الخاص الصيني، بعد أن لامس الخام أدنى مستوياته في نحو شهر خلال الجلسة السابقة بسبب مخاوف بشأن ضعف الاقتصاد العالمي.
وبحلول الساعة 06:19 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 31 سنتا أو 0.53% إلى 58.57 دولار للبرميل، بينما ربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا أو 0.63% إلى 54.28 دولار للبرميل.
وهوت أسعار النفط لأدنى مستوى في نحو شهر، أمس الثلاثاء، بعد بيانات أظهرت انكماش أنشطة المصانع الأمريكية في أغسطس/آب للمرة الأولى في 3 سنوات وانكماش قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو للشهر السابع في أغسطس/آب.
لكن الأسواق العالمية ارتفعت، الأربعاء، بعد أن أظهر مسح خاص أن نشاط القطاع الخاص في الصين نما بأسرع وتيرة في 3 أشهر في أغسطس/آب مع ارتفاع الطلبيات الجديدة؛ ما حفز أكبر زيادة في التوظيف في أكثر من عام.
والصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وأكبر مستورد له.
ومن المقرر أن تتأخر هذا الأسبوع بيانات مستويات المخزونات الأمريكية من الخام بواقع يوم واحد إلى الأربعاء والخميس بسبب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة يوم الإثنين.
وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أن من المرجح انخفاض مخزونات النفط الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.