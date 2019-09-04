مصرع 6 سياح صينيين في حادث بنيوزيلندا

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019
صورة أرشيفبة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
لقي 6 من السياح الصينيين، اليوم الأربعاء، مصرعهم في حادث انقلاب حافلة، وذلك بالقرب من مدينة "ماماكو" بنيوزيلندا.
وذكرت السفارة الصينية في نيوزيلندا – في بيان اليوم - أن السياح القتلى كانوا ضمن وفد سياحي قادم من مقاطعة "سيتشوان" الصينية، مشيرة إلى أنه تم إطلاق خطة طوارئ، فيما توجه السفير "وو شي" إلى موقع الحادث.
وأكدت الشرطة النيوزيلندية مصرع العديد من الأشخاص في حادث انقلاب الحافلة على الطريق الوطني السريع قرب ماماكو، فيما كان نحو 20 شخصا على متن الحافلة عند انقلابها.
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