مقتل وإصابة 12 شخصاً في انفجار بريف حلب

Advertisements Advertisements

الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان،الثلاثاء، بمقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 11 آخرين بجراح متفاوتة، بعد انفجار دراجة نارية مفخخة في سوق شعبية بمدينة اعزاز، بريف حلب الشمالي.

Advertisements

وقال المرصد، في بيان صحافي اليوم، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أربع إصابات حرجة بسبب الانفجار الذي وقع في المدينة الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا.

وأشار إلى أن قوى "الأمن الداخلي والشرطة"، عثرت على دراجة نارية مفخخة، كانت معدة للتفجير قرب مدرسة طلحة في بلدة الراعي، بريف حلب الشمالي الشرقي.