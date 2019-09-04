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مقتل وإصابة 12 شخصاً في انفجار بريف حلب

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

مقتل وإصابة 12 شخصاً في انفجار بريف حلب

كتب

متابعات_الخليج 365

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان،الثلاثاء، بمقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 11 آخرين بجراح متفاوتة، بعد انفجار دراجة نارية مفخخة في سوق شعبية بمدينة اعزاز، بريف حلب الشمالي.

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وقال المرصد، في بيان صحافي اليوم، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أربع إصابات حرجة بسبب الانفجار الذي وقع في المدينة الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا.

 

وأشار إلى أن قوى "الأمن الداخلي والشرطة"، عثرت على دراجة نارية مفخخة، كانت معدة للتفجير قرب مدرسة طلحة في بلدة الراعي، بريف حلب الشمالي الشرقي.

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