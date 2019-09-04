ضحايا إعصار دوريان في جزر الباهاما ترتفع إلى 7 قتلى

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أعلن رئيس وزراء جزر الباهاما هوبير مينيس ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دوريان المدمر إلى 7 قتلى، مضيفا أن السلطات تتوقع تسجيل المزيد من الوفيات.

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وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية، اليوم /الأربعاء/، أن نحو 61 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية، وذلك حسبما أفادت الأمم المتحدة.

وقد أصدرت في الولايات المتحدة أوامر بإجلاء ملايين السكان من السواحل في فلوريدا وجورجيا وكارولينا.

يشار إلى أن المركز الوطني للأعاصير الأمريكي قد أكد أنه على الرغم من التراجع التدريجي في قوة الإعصار، إلا أنه من المتوقع أن يظل في مساره إعصارا قويا خلال الأيام المقبلة.