جدل في أمريكا بعد إقامة بينس في فندق يملكه ترامب بأيرلندا

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019
صورة أرشيفبة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أثار قرار نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، المبيت في فندق يملكه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في أيرلندا، قدراً كبيراً من الجدل في البلاد، بعد اكتشاف أن ترامب حثه على ذلك.
وأمضى بينس ليلتي الإثنين والثلاثاء، في فندق "ترامب إنترناشونال غولف لينكس آند أوتيل" في دونبيغ، 300 كلم من العاصمة الأيرلندية دبلن، أين كان الرئيس الأمريكي يعقد لقاءات مع مسؤولين محليين.
وحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن رحلة بينس استغرقت أربع ساعات إجمالاً في العاصمة الأيرلندية.
ودافع بينس عن اختياره مؤكداً أنه المكان الأمثل لتسهيل عمل أفراد الأمن والطاقم المرافق له.
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