غوايدو يسخدم الأقمار الصناعية لتعقب المتمردين الكولومبيين في فنزويلا

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
قال زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، الثلاثاء، إنه "سيأذن" باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية للمساعدة في تعقب جماعات حرب العصابات الكولومبية التي يُزعم أنها تعمل في البلاد، حسب ما ذكرت صحيفة "إل ناسيونال" اليومية الفنزويلية.
واعترفت عشرات الدول بغوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا، لكنه لا يتمتع بسلطة فعالة بعد أن وقف الجيش مع الرئيس نيكولا مادورو، ورفض الإطاحة به.
تصريحات غوايدو جاءت بعد خمسة أيام من إعلان جماعة من قادة ومقاتلي حركة فارك السابقة استئنافهم للكفاح المسلح مجدداً.
واتهموا حكومة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي بعدم احترام اتفاقية السلام لعام 2016 مع فارك ، والتي أدت إلى تسريح 7000 من مقاتلي حرب العصابات.
وتتهم بوجوتا كاراكاس باستضافة مجموعة المنشقين من فارك ومجموعة متمردة كولومبية أخرى، هي جيش التحرير الوطني البالغ قوامه ألفي مقاتل. وتنفي فنزويلا حمايتها لأي من المجموعتين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.