غوايدو يسخدم الأقمار الصناعية لتعقب المتمردين الكولومبيين في فنزويلا

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

قال زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، الثلاثاء، إنه "سيأذن" باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية للمساعدة في تعقب جماعات حرب العصابات الكولومبية التي يُزعم أنها تعمل في البلاد، حسب ما ذكرت صحيفة "إل ناسيونال" اليومية الفنزويلية.



واعترفت عشرات الدول بغوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا، لكنه لا يتمتع بسلطة فعالة بعد أن وقف الجيش مع الرئيس نيكولا مادورو، ورفض الإطاحة به.

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تصريحات غوايدو جاءت بعد خمسة أيام من إعلان جماعة من قادة ومقاتلي حركة فارك السابقة استئنافهم للكفاح المسلح مجدداً.

واتهموا حكومة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي بعدم احترام اتفاقية السلام لعام 2016 مع فارك ، والتي أدت إلى تسريح 7000 من مقاتلي حرب العصابات.

وتتهم بوجوتا كاراكاس باستضافة مجموعة المنشقين من فارك ومجموعة متمردة كولومبية أخرى، هي جيش التحرير الوطني البالغ قوامه ألفي مقاتل. وتنفي فنزويلا حمايتها لأي من المجموعتين.