شكرا لقرائتكم ظريف: نرفض العقوبات الأميركية على برنامج إيران الفضائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأربعاء، عن رفض طهران العقوبات الأميركية المفروضة على مؤسسات فضائية إيرانية.

وقال ظريف، الأربعاء، إن العقوبات الأميركية على مؤسسات فضائية إيرانية "غير مجدية".

وكان وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، قد أعلن، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وكالات الفضاء الإيرانية لاشتراكها في أنشطة حساسة تتعلق بانتشار الأسلحة.

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وأشار بومبيو: "هذه أول مرة تفرض فيها أميركا عقوبات على وكالة الفضاء المدنية الإيرانية، بسبب أنشطة مرتبطة بتطوير برنامج الصواريخ الباليستية".

من جهتها، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية ومركز أبحاث الفضاء الإيراني ومعهد أبحاث الملاحة الفضائية، الثلاثاء، في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن الضغط على برنامج طهران النووي.

وتتهم الولايات المتحدة إيران باستخدام برنامجها الفضائي لتطوير صواريخ باليستية تحت غطاء برنامج مدني لإطلاق أقمار صناعية.

وتأتي العقوبات التي استهدفت وكالة الفضاء واثنتين من الشركات التابعة لها في أعقاب انفجار صاروخ وقع الخميس في مركز الخميني الفضائي الإيراني، بسبب ما قالت الحكومة إنه عطل فني.