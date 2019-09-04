شكرا لقرائتكم طهران ستفرج عن 7 أشخاص من طاقم ناقلة بريطانية محتجزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن التلفزيون الرسمي، الأربعاء، أن إيران ستطلق سراح 7 من أفراد طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة "ستينا إمبيرو".

وقال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، للتلفزيون إنه تقرر إطلاق سراح السبعة لأسباب إنسانية ويمكنهم مغادرة إيران على الفور.

واحتجزت طهران الناقلة يوم 19 يوليو بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة سواحل منطقة جبل طارق الخاضعة للحكم البريطاني. وتم الإفراج عن الناقلة الإيرانية في أغسطس.

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ومؤخراً، أظهر موقع لتتبع السفن الاثنين الناقلة الإيرانية "أدريان داريا 1" التي كانت متوقفة الأحد قبالة السواحل السورية، مجدداً قبالة السواحل اللبنانية.

وأشار موقع "مارين ترافيك" إلى أن الناقلة عادت تتحرك ببطء قبالة المياه الإقليمية لمرفأ طرابلس، بعد أن توقفت بمواجهة السواحل السورية أمس.

في المقابل، أكدت مصادر من داخل مرفأ طرابلس للعربية.نت أنه لا وجود للناقلة ضمن المياه الإقليمية اللبنانية أو سواحل طرابلس.

وكان نظام تحديد الهوية التلقائي للسفينة أظهر في وقت سابق توجه الناقلة لموانئ في اليونان وتركيا.