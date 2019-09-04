رئيس وزراء التشيك أكد ضرورة إيجاد أميركا وروسيا وتركيا والدول المجاورة لحل بسوريا

أشاد رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيس، بـ"مقترح الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ حول المنطقة الآمنة في ​سوريا​"، لافتًا إلى أنّ "​أنقرة​ لا تطلب المال بل إعمار المنطقة".

وركّز خلال مؤتمر صحافي مشترك مع اردوغان، في العاصمة أنقرة، على أنّ "المقترح للحل جيّد جدًّا، و​تركيا​ لا تطلب إرسال المال بل تقول يجب بناء المنازل والمدارس هناك"، منوّهًا إلى "قمة ​إسطنبول​ الرباعية حول سوريا، الّتي عقدت بين زعماء تركيا و​روسيا​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​ العام الماضي، لكن لم يتمّ بلورة حلّ ملموس للأزمة السورية".

ولفت بابيس إلى "وجود 4 ملايين لاجئ سوري في تركيا"، مشدّدًا على "ضرورة إيجاد ​الولايات المتحدة الأميركية​ وروسيا وتركيا والدول المجاورة لحلّ في سوريا". وحول علاقة بلاده مع تركيا، ذكر أنّ "تركيا حليف مهمّ لتشكيا، وشريك في ​حلف شمال الأطلسي​ (ناتو)"، مؤكّدًا "ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين".