أشاد رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيس، بـ"مقترح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حول المنطقة الآمنة في سوريا"، لافتًا إلى أنّ "أنقرة لا تطلب المال بل إعمار المنطقة".
وركّز خلال مؤتمر صحافي مشترك مع اردوغان، في العاصمة أنقرة، على أنّ "المقترح للحل جيّد جدًّا، وتركيا لا تطلب إرسال المال بل تقول يجب بناء المنازل والمدارس هناك"، منوّهًا إلى "قمة إسطنبول الرباعية حول سوريا، الّتي عقدت بين زعماء تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا العام الماضي، لكن لم يتمّ بلورة حلّ ملموس للأزمة السورية".
ولفت بابيس إلى "وجود 4 ملايين لاجئ سوري في تركيا"، مشدّدًا على "ضرورة إيجاد الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وتركيا والدول المجاورة لحلّ في سوريا". وحول علاقة بلاده مع تركيا، ذكر أنّ "تركيا حليف مهمّ لتشكيا، وشريك في حلف شمال الأطلسي (ناتو)"، مؤكّدًا "ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء التشيك أكد ضرورة إيجاد أميركا وروسيا وتركيا والدول المجاورة لحل بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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