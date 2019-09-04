وزيرة التجارة التركية: انخفاض عجز التجارة الخارجية خلال آب بنسبة 9.88 بالمئة

أعلنت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، أنّ "قيمة ​الصادرات​ التركية وصلت إلى 13 مليار و150 مليون دولار خلال شهر آب، بزيادة 1.69 في المئة"، لافتةً إلى أنّ "وارداتنا انخفضت خلال آب بنسبة 0.27 في المئة، وبلغت قيمتها 15 مليار و526 مليون دولار".

وبيّنت أنّ "عجز التجارة الخارجية انخفض خلال آب بنسبة 9.88 في المئة، وبلغ مليارين و376 مليون دولار. أمّا قيمة صادراتنا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 فبلغت 117.7 مليار دولار، بزيادة 2.9 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2018".