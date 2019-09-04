استعرض وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف ورئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة واجد، القضايا المتعلّقة بمسلمي الروهينغا المشردين.
وتباحث الجانبان بشأن العلاقات الثنائيّة، بخاصّة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف الحقول الاقتصاديّة والثقافيّة والبحثيّة وأحدث تطورات المنطقة، بالإضافة إلى التعاون بين البلدين في إطار "منظمة التعاون الإسلامي" وسائر المنظمات الدولية.
ويزور ظريف دكا لإجراء محادثات مع المسؤولين البنغاليين، وكذلك المشاركة في اجتماع منتدى الدول المطلّة على المحيط الهندي.
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف ورئيسة وزراء بنغلادش بحثا بأوضاع مسلمي الروهينغا وبالعلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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