ظريف ورئيسة وزراء بنغلادش بحثا بأوضاع مسلمي الروهينغا وبالعلاقات الثنائية

استعرض وزير ​الخارجية الإيرانية​ ​محمد جواد ظريف​ ورئيسة وزراء ​بنغلادش​ الشيخة حسينة واجد، القضايا المتعلّقة بمسلمي ​الروهينغا​ المشردين.

وتباحث الجانبان بشأن العلاقات الثنائيّة، بخاصّة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف الحقول الاقتصاديّة والثقافيّة والبحثيّة وأحدث تطورات المنطقة، بالإضافة إلى التعاون بين البلدين في إطار "​منظمة التعاون الإسلامي​" وسائر المنظمات الدولية.

ويزور ظريف دكا لإجراء محادثات مع المسؤولين البنغاليين، وكذلك المشاركة في اجتماع منتدى الدول المطلّة على ​المحيط الهندي​.