مقتل خمسة أشخاص بعد انقلاب حافلة تقل سائحين صينيين في نيوزيلندا

أعلنت الشرطة في ​نيوزيلندا​ أنّ "​حافلة​ تقلّ 27 شخصًا، معظمهم سائحون صينيون، انقلبت على طريق سريع في الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا، ممّا أدّى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة".

وأوضحت "أنّها تحقّق في الحادث الّذي وقع على الطريق السريع رقم 5 بالقرب من روتوروا"، وهي مقصد سياحي شهير للمجموعات السياحية القادمة من ​الصين​.

من جهته، لفت مسؤول في السفارة الصينية في ولنجتون، لوكالة "رويترز"، إلى أنّ "السفارة تتعاون مع الشرطة للتعرّف على هوية الضحايا".