كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ عن أن "​الإدارة الأميركية​، ستنشر خطتها المعروفة باسم "​صفقة القرن​"، مباشرة بعد ​الانتخابات​ الإسرائيلية التي ستجري يوم 17 أيلول"، متسائلا "من الذين تريدون أن يدير المحادثات حول صفقة القرن التي سيقدمها الرئيس ​ترامب​، والتي سيتم طرحها قريبا، مباشرة بعد الانتخابات؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: سيتم نشر "صفقة القرن" مباشرة بعد الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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