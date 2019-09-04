الأركان الإيرانية: الجيش الأميركي نصح ترامب بعدم مهاجمة إيران

لفت رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، إلى أنّه "حينما تمّ إسقاط الطائرة الأميركية المسيّرة "غلوبال هاوك" قرب مضيق هرمز قبل فترة، وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى عتبة اتخاذ قرار مهاجمة إيران، إلّا أنّه لم ينفّذ، وكانت الكذبة الكبرى إنّه قال بأنّهم امتنعوا عن توجيه ضربة عسكرية للحيلولة دون وقوع مئة ضحيّة متوقّعة من القوات الإيرانية، في حين كان القرار حصيلة استنتاج استخبارات الجيش الأميركي والنصيحة الّتي قدّمتها لترامب".
وبيّن أنّهم "أوضحوا له بأنّهم لو هاجموا إيران، ماذا سيكون الرد الصاروخي الإيراني وماذا سيحدث في الجزر والخليج الفارسي ومضيق هرمز ودول المنطقة وجبهة المقاومة"، منوّهًا إلى أنّ "خلال اجتماعين استغرق كلّ منهما ساعتين إلى 3 ساعات، نصحوه بأنّه لا يمكنه مهاجمة إيران".
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