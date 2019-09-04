فوكس نيوز: قبطان "أدريان داريا" يطلب الاستقالة قبالة سواحل سوريا

أفادت قناة "​فوكس نيوز​" الأميركية بأن الناقلة الإيرانية "أدريان داريا-1" المفرج عنها في ​جبل طارق​ الشهر الماضي، ترسو حاليا على بعد أقل من 19 كم عن سواحل ​سوريا​"، مشيرةً إلى أن "الناقلة تبعد 10 أميال بحرية (نحو 19 كم) عن سواحل سوريا، استعدادا لتفريغ شحنتها من ​النفط​ الخام".

وذكرت أن "قبطان الناقلة أخيليش كومار، طلب الاستقالة أو استبداله لتفادي الانخراط في عملية التفريغ المشار إليها".