أفادت قناة "فوكس نيوز" الأميركية بأن الناقلة الإيرانية "أدريان داريا-1" المفرج عنها في جبل طارق الشهر الماضي، ترسو حاليا على بعد أقل من 19 كم عن سواحل سوريا"، مشيرةً إلى أن "الناقلة تبعد 10 أميال بحرية (نحو 19 كم) عن سواحل سوريا، استعدادا لتفريغ شحنتها من النفط الخام".
وذكرت أن "قبطان الناقلة أخيليش كومار، طلب الاستقالة أو استبداله لتفادي الانخراط في عملية التفريغ المشار إليها".
كانت هذه تفاصيل خبر فوكس نيوز: قبطان "أدريان داريا" يطلب الاستقالة قبالة سواحل سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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