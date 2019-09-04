الداخلية الإسبانية: تراجع أعداد المهاجرين غير الشرعيين مقارنة بالعام الماضي

أعلنت ​وزارة الداخلية​ الإسبانية، عن "تراجع أعداد ​المهاجرين​ غير الشرعيين الذين وصلوا عن طريق البحر إلى ​إسبانيا​، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي"، مشيرةً إلى "إنها سجلت تراجعا مهما قدر بـ 2.45 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من ​السنة​ الماضية".

وفي بيان لها، كشفت الداخلية الإسبانية عن أن "15 ألفا و683 مهاجرا غير شرعي وصلوا إلى السواحل الإسبانية على متن قوارب خلال الفترة ما بين شهري كانون الثاني وآب الماضيين، مقابل 28 ألفا و642 مهاجرا غير نظامي خلال الفترة ذاتها من عام 2018"، مؤكدةً أن "عدد القوارب بلغ 620 قاربا مقابل 1168 قاربا".

وأشارت إلى أن "عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إسبانيا عن طريق البر خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، تراجع بنسبة 8.20 في المئة، حيث لم يتجاوز عددهم 3624 مهاجرا مقابل 4575 خلال الفترة ذاتها السنة الماضية".