انتقد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الاوروبيين "بسبب عدم الوفاء بأي من تعهداتهم المدرجة في الاتفاق النووي"، مشيراً إلى أن "علاقاتنا مع روسيا والصين تأثرت بالحظر الاميركي ايضا لكن الاوروبيين لم يستطيعوا الوفاء بأي التزام تقريباً"، لافتاً إلى "اجراء مفاوضات مع فرنسا على مستوى رئيسي ووزيري الخارجية ومساعديهما من أجل الاستماع من الفرنسيين حول سبل تنفيذ تعهداتهم وبهدف تقديم مسؤولينا في قطاعي النفط والمصارف ماعليهم انجازه".
واعرب عن اسفه لـ"حاجة فرنسا أو الاتحاد الاوروبي الى اكتساب الاذن من اميركا حول خطواتهم المقبلة"، مشددا على أن "اميركا لاتستطيع اعاقة الاوروبيين قانونيا عن الالتزام بتعهداتهم"، مؤكداً أنه "ينبغي القول لهم أن خطوات الاوروبيين ينبغي أن تكون مستقلة عن ضغوط اميركا وإن اكتساب الاذن من اميركا أو من مكان آخر ليس مشكلة ايران إنما هذه المسؤولية تقع على عاتقهم".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: اوروبا لم تنفذ تقريباً أي من التزاماتها في الاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.