ظريف: اوروبا لم تنفذ تقريباً أي من التزاماتها في الاتفاق النووي

انتقد وزير الخارجية ال​ايران​ي ​محمد جواد ظريف​ الاوروبيين "بسبب عدم الوفاء بأي من تعهداتهم المدرجة في ​الاتفاق النووي​"، مشيراً إلى أن "علاقاتنا مع ​روسيا​ و​الصين​ تأثرت بالحظر الاميركي ايضا لكن الاوروبيين لم يستطيعوا الوفاء بأي التزام تقريباً"، لافتاً إلى "اجراء مفاوضات مع ​فرنسا​ على مستوى رئيسي ووزيري الخارجية ومساعديهما من أجل الاستماع من الفرنسيين حول سبل تنفيذ تعهداتهم وبهدف تقديم مسؤولينا في قطاعي ​النفط​ و​المصارف​ ماعليهم انجازه".

واعرب عن اسفه لـ"حاجة فرنسا أو ​الاتحاد الاوروبي​ الى اكتساب الاذن من ​اميركا​ حول خطواتهم المقبلة"، مشددا على أن "اميركا لاتستطيع اعاقة الاوروبيين قانونيا عن الالتزام بتعهداتهم"، مؤكداً أنه "ينبغي القول لهم أن خطوات الاوروبيين ينبغي أن تكون مستقلة عن ضغوط اميركا وإن اكتساب الاذن من اميركا أو من مكان آخر ليس مشكلة ايران إنما هذه المسؤولية تقع على عاتقهم".