المكتب الاعلامي لروكز: لم يؤيد احداً في شأن طرح تغيير الحكومة

رد المكتب الاعلامي للنائب ​شامل روكز​ على ما يتم تناوله عبر بعض ​وسائل الاعلام​ ومواقع التواصل حول ما نقل عن لسانه اليوم في احدى الصحف، مؤكدا ان "العميد روكز لم يؤيد احداً في شأن طرح تغيير ​الحكومة​، بل كان كلامه واضحاً لجهة التذكير بأنه كان شخصياً اول من طالب بعد ​الانتخابات النيابية​ الماضية بحكومة اختصاصيين مصغّرة من 14 وزيراً، تتولّى ايجاد الحلول الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة، من غير ان يمنع ذلك وجود بطانة سياسية للوزراء".

وشدد على ان "موقف العميد روكز أتى للتذكير بطرحه السابق وليس لتأييد طرح حالي". وذكر بأن "نهجه وخطه السياسي واضحان ولا يحتاجان لأي تحليل مغلوط".