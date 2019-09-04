أصدرت وزارة الصناعة قرارًا بإعادة فتح مصنع الألبان والأجبان العائد لجورج سمير محروق (المستثمر باسم نور الدين) في جديتا- قضاء زحلة، وذلك بناءً على كشف الفرق الفنّية في الوزارة، والتأكّد من إنهاء صاحب المؤسسة أعمال تركيب محطة معالجة النفايات السائلة الخاصة بالمصنع وكلّ النفايات السائلة من مصل ومياه تنظيف وأصبحت قيد التشغيل.
وطلبت الوزارة من الجهات المعنيّة، تكليف من يلزم تنفيذ مضمون القرار.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصناعة أعادت فتح مصنع ألبان وأجبان في جديتا بعد تركيب محطة لمعالجة النفايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.