وزارة الصناعة أعادت فتح مصنع ألبان وأجبان في جديتا بعد تركيب محطة لمعالجة النفايات

أصدرت ​وزارة الصناعة​ قرارًا بإعادة فتح مصنع الألبان والأجبان العائد لجورج سمير محروق (المستثمر باسم نور الدين) في جديتا- قضاء زحلة، وذلك بناءً على كشف الفرق الفنّية في الوزارة، والتأكّد من إنهاء صاحب المؤسسة أعمال تركيب محطة معالجة ​النفايات​ السائلة الخاصة بالمصنع وكلّ النفايات السائلة من مصل ومياه تنظيف وأصبحت قيد التشغيل.

وطلبت الوزارة من الجهات المعنيّة، تكليف من يلزم تنفيذ مضمون القرار.