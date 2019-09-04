الحريري: إبقاء سعر الليرة عند 1500 للدولار هو السبيل الوحيد المستقر للمضي في الإصلاحات

أكد رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ أن حكومته "تريد خفض العجز إلى سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم".

وفي مقابلة مع تلفزيون "سي.إن.بي.سي" شدد على أن "إبقاء سعر الليرة اللبنانية عند 1500 للدولار هو السبيل الوحيد المستقر للمضي في إصلاحات الحكومة".