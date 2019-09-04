أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن حكومته "تريد خفض العجز إلى سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم".
وفي مقابلة مع تلفزيون "سي.إن.بي.سي" شدد على أن "إبقاء سعر الليرة اللبنانية عند 1500 للدولار هو السبيل الوحيد المستقر للمضي في إصلاحات الحكومة".
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري: إبقاء سعر الليرة عند 1500 للدولار هو السبيل الوحيد المستقر للمضي في الإصلاحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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