رسالة للحريري من المصروفين من مستوصفات رفيق الحريري: كفى استخفافا بضعفنا

توجه المواطن سامي حمدان، والمصروف من مستوصف ​رفيق الحريري​، إلى رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ داعياً إيّاه إلى دفع مستحقات كافة الموظفين المصروفين من هذه المستوصفات على كافة الأراضي اللبنانية.

وفي رسالة وجّهها عبر "​الخليج 365​"، تساءل حمدان "هل هكذا تكافئ ناسك ومحبيك ومن وقف بجانبكم في أصعب الظروف؟ هل هكذا يكافأ الموظف الذي عمل فترة 16 عاما في مستوصفات رفيق الحريري وتم صرفه دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الضيقة"، مؤكداً "أننا صبرنا على الوجع والقهر والذل 3 سنوات، فنحن 200 موظف وموظفة كنا نعمل في المستوصفات على كافة الأراضي اللبنانية بانتظار حقوقنا منذ 3 سنوات"، خاتماً الرسالة بالقول "كفى استخفافا بمشاعرنا وبوضعنا وبضعفنا".