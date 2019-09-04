شعبة المعلومات أكدت توقيف منفذ محاولة السطو المسلح على "فرنسبنك" بطرابلس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "الساعة 8:20 من تاريخ 3 أيلول 2019، قام شخص بمحاولة السطو على مصرف "فرنسبنك" في ​أبي سمرا​ - ​طرابلس​، بعد أن دخله بطريقة احتياليّة واضعًا كمّامة على وجهه، معتمِرًا خوذة واقية وحاملًا بيده حقيبة سوداء، بحجّة أنّه عامل توصيل "Delivery"، لافتةً إلى أنّ "فور دخوله المصرف، أقدم على شهر مسدسه الحربي، وأطلق منه عيارًا ناريًّا، وأصاب عنصر الأمن المكلف بالحماية، كما أجبر الموظفين -بقوّة السلاح- على فتح الصناديق المالية، الّتي لم يجد بداخلها أي مبالغ، عندها قام برمي الحقيبة ولاذ بالفرار".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في ​شعبة المعلومات​ إجراءاتها الاستعلاميّة، بحيث تمكّنت خلال أقل من ثماني ساعات، من تحديد هوية الفاعل، ويُدعى "أ. ح." (مواليد عام 1970، لبناني) وهو من أصحاب السوابق الجرميّة بقضايا ​إطلاق نار​، ضرب وإيذاء، واحتيال".

وبيّنت أنّ "بالتاريخ ذاته، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت قوّة خاصّة في شعبة المعلومات ​مداهمة​ لمنزله، حيث تمكّنت من توقيفه. وبتفيش المنزل جرى ضبط المسدس، والدراجة الآلية، والخوذة المستخدمين في عملية السطو"، مشيرةً إلى أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع ​القضاء​ المختص بناءً على إشارته".