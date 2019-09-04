طقس متقلب اعتبارا من يوم غد بسبب تاثره بمنخفض متمركزحاليا جنوب ايطاليا

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا صيفيا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتقلب اعتبارا من يوم غد بسبب تاثره بمنخفض متمركز حاليا جنوب ​ايطاليا​.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً مع انخفاض ب​درجات الحرارة​ خاصة في المناطق الجبلية ، يتحول مساء الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات

كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيّاً الى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل ، تنشط الرياح احيانا ويتكوًن ضباب كثيف على المرتفعات كما يتوقع ​تساقط امطار​ خفيفة محلية على المرتفعات اعتباراً من المساء. أما الجمعة فيكون غائم جزئيّاً دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة مع تشكل ​الضباب​ على المرتفعات.

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