محمد خواجة: أكثر من يعلم المقاومة بقوتها الحقيقية هو الاسرائيلي

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد خواجة​ إلى ان "الترسانة الصاروخية لدى ​المقاومة​ تضاعفت كثيرا كمّاً ونوعا والقدرات البشرية كبرت واكتسبت خبرات غير مسبوقة والميدان يصنع القادة والجنود لان يوم من القتال يضاهي أشهرا من التدريب والمقاومة أُجبرت على الدخول بالحرب في ​سوريا​ نظرا لاهميتها بالنسبة لها".

في حديث تلفزيوني، أشار خواجة إلى أن "هناك معارك شاركت فيها المقاومة خلال الحرب في سوريا بآلاف الجنود واكتسبت خبرات كبيرة في الحرب في سوريا وقاتلت في الاماكن المبنية والشواطئ والمرتفعات والصحراء وجميع في المواسم وكل هذا يصنع قوة مقاتلة حقيقية وأكثر من يعلم المقاومة بقوتها الحقيقية هو الاسرائيلي".

وأفاد بأن "اسرائيل لم تكن جاهزة للحرب ولو كانت كذلك فكانت الفرصة كبيرة امامها للبدء بالحرب"، مشيراً إلى أن "ملف الصواريخ من قبل الاسرائيلي هو من اشهر ولكن أعيد العزف على النغم ذاته ورئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ خائف من أن "تطير" ​رئاسة الحكومة​ من بين يديه وهذا ما هو ظاهرا"، معتبراً أن "رد "حزب الله" على الاعتداءات الاسرائيلية الاحد 1 أيلول 2019 سمّك جدار الردع المقاوم".