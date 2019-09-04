صادق النابلسي: عملية الضاحية كانت اختباراً إسرائيلياً غبياً.

اعتبر الشيخ صادق النابلسي في كلمة له في المجلس العاشورائي الذي أقامه حزب الله في بلدة الصرفند أن محور المقاومة استطاع أن يفكك المنطقة من قيود الهيمنة الأميركية، وتَقَدَم خطوات كبيرة في مواجهة المشروع الإسرائيلي ، وفرض على كل من أمريكا وإسرائيل قيوداً في تموضعاتهما الجديدة وضيقاً في خياراتهما الاستراتيجية.
ولفت إلى ان ""العملية المزدوجة التي قام بها العدو الإسرائيلي في عقربا والضاحية كانت اختباراً غبياً لأنها منحت المقاومة مشروعية القيام بتوسيع مسرح عملياتها خلف الحدود اللبنانية إلى داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة. وهو تطور سيدفع إسرائيل إلى توتر مضاعف في سلوكها"، مشيرا إلى أنه "في الوقت الذي تتضاءل فيه الفرص أمام كيان العدو فإن المقاومة تزخر بالفرص التي تتيحها لها الظروف الحالية ، والأمل يكبر بتحرير فلسطين يوماً بعد يوم".
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