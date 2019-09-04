اخبار العالم

مأساة كاليفورنيا.. الكل تفحم والجثث محصورة بقاع السفينة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
بسبب وضع السفينة لن يمكن انتشال جميع الجثث فورا دبي - بواسطة محمد فارس © Other-Sky News بسبب وضع السفينة لن يمكن انتشال جميع الجثث فورا تعهد فريق من المحققين الاتحاديين بالولايات المتحدة، الثلاثاء، بإجراء تحقيق شامل في حريق أودى بحياة جميع الركاب الأربعة والثلاثين على متن سفينة غوص قبالة ساحل ولاية كاليفورنيا، الذين يعتقد أن الجثث المتفحمة لكثير منهم محصورة وسط حطام السفينة الغارق.

وبعد انتشال 20 جثة من السفينة (كونسيبشن) من المنطقة التي غرقت فيها سريعا قبالة جزيرة سانتا كروز، قال مسؤولون إنهم يعتقدون أنه لم ينج أحد من بين 14 ضحية، صنفوا في البداية على أنهم مفقودون.

وقال قائد شرطة سانتا باربره، بيل براون، في مؤتمر صحفي "هناك عدد آخر من الضحايا شاهدهم الغواصون، بين أربعة وستة، لا يزالون وسط الحطام، لكن بسبب وضع السفينة لن يمكن انتشالهم قبل حلول الليل".

صور أجمل يخوت المشاهير .. نانسي عجرم وصدام حسين ورونالدو!
مقدم بواسطة: تيربو العرب

أصبح امتلاك يخت هو أمر لازم وضروري للمشاهير، وذلك هروباً من ارتفاع درجات الحرارة أثناء فصل الصيف، حيث الاستمتاع بالبحر وسط العائلة والأصدقاء المقريبن.لذلك يحرص عدد كبير من المشاهير على امتلاك أفخم وأجمل اليخوت في العالم، من بينهم رؤساء الدول وملوكها، والفنانين، ولاعبي كرة القدم، حيث أنه بالإضافة إلى

وتمكن خمسة من أفراد الطاقم الذين كانوا على ظهر السفينة وقت اندلاع الحريق، وعددهم ستة، من الفرار بقارب مطاطي. وتوفي أحد أفراد الطاقم، الذي يعتقد أنه كان نائما في الأجزاء السفلى مع الركاب.

Advertisements

أخبار ذات صلة

 وقالت عضو المجلس الوطني لسلامة النقل، جنيفر هومندي، إن 16محققا يشاركون في التحقيق.

وذكرت أن الخبراء سيجمعون كل الأدلة القابلة للتلف في الموقع خلال ما يتراوح بين سبعة وعشرة أيام، لكن السفينة ستظل في قاع المحيط على عمق أكثر من 60 قدما، لحين إتمام مسح للموقع.

وتراوحت أعمار الضحايا بين 17 و60 عاما، وقالت السلطات إن معظمهم ينتمون إلى منطقتي سانتا كروز وسان هوزيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مأساة كاليفورنيا.. الكل تفحم والجثث محصورة بقاع السفينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا