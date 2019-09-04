دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الأمريكية إليزابيث وارن تكشف عن خطة بـ 3 تريليونات دولار لمكافحة تغير المناخ كشفت الأمريكية إليزابيث وارن، الطامحة لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لها لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية عن خطة بقيمة 3 تريليونات دولار لمكافحة تغير المناخ. وقالت وارن في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنها تلتزم بتخصيص تريليون دولار لجعل إمدادات الكهرباء والسيارات والمباني خالية من الكربون، إلى جانب تريليوني دولار للأبحاث ذات الصلة بالطاقة الخضراء والصناعات والصادرات الصديقة للبيئة. وأضافت: سنوفّر ملايين الوظائف ونحقق أهداف الصفقة الخضراء الجديدة. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنَّ وارن وغيرها من الديمقراطيين الطامحين للرئاسة سيناقشون مسألة تغير المناخ خلال سلسلة من الاجتماعات يتم بثها اليوم الأربعاء على شبكة (سي إن إن) الإخبارية.

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