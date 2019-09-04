(رويترز) - قالت شركة وول مارت الأمريكية يوم الثلاثاء إنها ستوقف بيع بعض الذخائر في المتاجر بمختلف أنحاء الولايات المتحدة بعد جرائم إطلاق النار بشكل عشوائي في ولاية تكساس الشهر الماضي والتي أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص.
وأيضا قالت وول مارت، أكبر شركة تجزئة أمريكية لبيع الأسلحة، إنها ستوقف بيع المسدسات في ألاسكا وهي الولاية الأمريكية الوحيدة التي تبيع فيها مثل هذه الأسلحة.
وستوقف وول مارت بيع ذخائر البنادق قصيرة الماسورة مثل عيار2.23 وعيار 5.56 بعد نفاد الكمية الحالية.
وقالت الشركة إنه بينما يشيع استخدام مثل هذا النوع من الذخيرة في بنادق الصيد فإنه يستخدم أيضا في الأسلحة العسكرية النمط.
وأضافت أنها ستوقف أيضا مبيعات ذخائر المسدسات.
وقالت الشركة التي تتعرض لضغوط لتغيير سياساتها في مجال بيع الأسلحة إنها اتخذت هذه الإجراءات بعد مقتل 31 شخصا في حوادث إطلاق نار عشوائي في تكساس وأوهايو وقع أحدها في متجر لوول مارت.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
كانت هذه تفاصيل خبر وول مارت توقف بيع ذخائر البنادق قصيرة الماسورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.