تداول 348 شاحنة و106 سيارة بموانئ البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن الموانئ شهدت على مدار يومين تداول 348 شاحنة بضائع و106 سيارة، ويساعد ميناء نويبع اليوم الأربعاء في استقبال السفينتين كوين "نفرتيتي وسينا" وعلى متنهما 23 شاحنة و2 سيارة، ومغادرة السفينة سينا وعلى متنها 37 شاحنة.

وكان قد استقبل ميناء نويبع أمس الثلاثاء، السفينة سينا وعلى متنها 35 شاحنة وغادرت السفينتين "كوين نفرتيتي وسينا" وعلى متنها 36 شاحنة و12 سيارة .

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة "بوسيدون اكسبريس" وعلى متنها 36 شاحنة، و12 سيارة، بينما تغادر السفينتين "أمانة، والنوى اكسبريس" وعلى متنهما 77 شاحنة، و41 سيارة، فيما استقبل الميناء أمس ثلاث سفن، وعلى متنهم 31 شاحنة و10 سيارة وغادرت السفينة Navigator.B وعلى متنها 28 ألف طن فوسفات متجهة للهند، والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 51 شاحنة و21 سيارة .