البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: انخفص مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.14% مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى 14978 نقطة. وهبط المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، بينما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.73% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 14999 نقطة، بعد انتعاشة البورصة استمرت 4 جلسات مع جني ثمار خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1.5% الخميس قبل الماضي.

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