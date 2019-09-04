روحاني: مهلة شهرين آخرين للاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي

استبعد الرئيس الإيراني حسن روحاني التوصل إلى توافق مع أوروبا اليوم أو غدا بشأن الاتفاق النووي، وقال إن هنالك فرصة شهرين آخرين أمام أوروبا للعودة إلى الالتزامات والتفاوض والتوافق.
ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية عن روحاني قوله، خلال اجتماع الحكومة
وتابع الرئيس الإيراني قائلا، هنالك فرصة شهرين آخرين أمام أوروبا للعودة إلى الالتزامات والتفاوض والتوافق.
وكانت طهران قد أكدت، أمس، أنها قادرة على إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20 بالمئة في غضون يومين، إن لم تحصل على ذلك الوقود النووي من الدول الأوروبية وفق الاتفاق النووي للعام 2015.
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