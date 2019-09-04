مجلس العموم يصوت لإبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 10:10 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك صوّت ​مجلس العموم البريطاني​ لصالح مناقشة مشروع قانون يمنع خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ من دون اتفاق. ورأى رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ انه “إذا أقر البرلمان هذا التشريع غدا سيكون علينا الذهاب لانتخابات مبكرة”. وحظي التشريع على تأييد 328 عضوا في المجلس، بمن فيهم عدد من معارضي “بريكست” من الحزب المحافظ، مثل الوزيرين السابقين فيليب هاموند وكينيث كلارك، فيما صوت 301 من النواب ضد التشريع المذكور. Advertisements المصدر وكالات

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