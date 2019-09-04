روحاني يمهل الأوروبيين شهرين لإنقاذ الاتفاق النووي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 10:10 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك استبعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق قريبا مع الاتحاد الأوروبي بشأن الحفاظ على الاتفاق النووي، بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الإيرانية. وقال روحاني إن إيران ستمنح الاتحاد الأوروبي مهلة شهرين آخرين لإنقاذ الاتفاق النووي. Advertisements المصدر: العربية.نت، وكالات

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