روحاني يمهل الأوروبيين شهرين لإنقاذ الاتفاق النووي

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استبعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق قريبا مع الاتحاد الأوروبي بشأن الحفاظ على الاتفاق النووي، بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الإيرانية.
وقال روحاني إن إيران ستمنح الاتحاد الأوروبي مهلة شهرين آخرين لإنقاذ الاتفاق النووي.
المصدر: العربية.نت، وكالات
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