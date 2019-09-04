كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الباكستانية تداهم مخبأ للمتشددين بالقرب من كويتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الباكستانية إن قوات الأمن داهمت مخبأ للمتشددين على مشارف مدينة كويتا بجنوب غرب البلاد، مما أدى إلى معركة بالأسلحة النارية أسفرت عن مقتل جميع المشتبه بهم الستة، بمن فيهم امرأة.

وذكر بيان صادر عن إدارة مكافحة الإرهاب أنه اصيب خمسة من ضباط الشرطة في الغارة في وقت مبكر اليوم الأربعاء.

جاءت الغارة في الوقت الذي عززت فيه باكستان الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء البلاد قبيل الاحتفال السنوي بذكرى عاشوراء، أقدس يوم في التقويم الشيعي الإسلامي الذي يندب وفاة الإمام الحسين، حفيد النبي محمد.

غالبًا ما تكون الاحتفالات والطقوس المستهدفة من قبل الجماعات السنية المتطرفة في باكستان ذات الأغلبية السنية. السنة الذين ينظرون إلى الشيعة على أنهم زنادقة يستحقون الموت.

و في وقت سابق، اعلن مسؤولون أمنيون مقتل شرطي واصابة خمسة أشخاص في باكستان في أعقاب معركة بالأسلحة مع عناصر حركة طالبان عند مجمع للسكن والتدريب تابع للشرطة.

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وحاول ثلاثة مسلحين يرتدون سترات ناسفة اقتحام المجمع في إقليم بلوخستان المضطرب بجنوب غرب البلاد فمنعهم الحراس عند المدخل.

وقال ضابط الشرطة الكبير عبد الرحمن لوني “انتشر أفراد الشرطة عند البوابة وقتلوا أحد الانتحاريين.. فجر اثنان آخران نفسيهما داخل مجمع الشرطة” مضيفا أنه قتل شرطيا قتل في الهجوم وأصيب خمسة أشخاص ونقلوا للمستشفى.

وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم في بيان أُرسل للصحفيين. وطوق الجيش المنطقة بعد الهجوم.

كما شهدت كويتا انفجار داخل مسجد خلال صلاة الجمعة، على مشارف المدينة بجنوب غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل 4 مصلين على الأقل وإصابة 20 آخرين بجروح.

قال قائد شرطة محلي، إن قنبلة زرعت على ما يبدو داخل المسجد وتم تفجيرها عن بعد. وان الضحايا نقلوا إلى مستشفيات قريبة في كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان.

