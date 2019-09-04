كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البابا فرانسيس يقوم بزيارة استراتيجية لموزمبيق بعد اتفاق السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ البابا فرانسيس رحلة إلي ثلاث دول بجنوب إفريقيا من خلال زيارة استراتيجية إلى موزمبيق، بعد أسابيع فقط من توقيع الحزب الحاكم في البلاد والمعارضة المسلحة على اتفاق سلام جديد وقبل أسابيع من الانتخابات الوطنية.

بعد مرور ثلاثين عامًا على توسل القديس يوحنا بولس الثاني إلى موزمبيق لإنهاء حربهم الأهلية، من المتوقع أن يقر فرانسيس اتفاق الاول من أغسطس الجديد ويحث على تنفيذه بالكامل عندما يجتمع مع السلطات الحكومية يوم الخميس، وهو أول يوم كامل له في المنطقة. يصل البابا مساء الأربعاء ولكن لا توجد فعاليات عامة مقررة بعد حفل استقباله القصير في المطار.

توقيت الزيارة ليس من قبيل الصدفة، إذ يأتي بعد أسابيع فقط من توقيع الاتفاق بين حزب فريليمو الحاكم ومعارضة فرينامو المسلحة وقبل الانتخابات الوطنية في 15 أكتوبر. ويعتبر التصويت حاسمًا لأن التعديل الدستوري الجديد قد منح سلطة لا مركزية بحيث يتم الآن انتخاب حكام المقاطعات بشكل مباشر، بدلًا من تعيينهم من قبل الحكومة المركزية.

أسفرت الحرب الأهلية في موزمبيق، التي دامت 15 عامًا، والتي انتهت باتفاق سلام عام 1992، عن مقتل ما يقرب من مليون شخص وتدمير المستعمرة البرتغالية السابقة. كان وقف إطلاق النار الدائم الذي تم توقيعه في 1 أغسطس تتويجا لسنوات من المفاوضات لإنهاء القتال الذي اندلع بشكل متقطع منذ 27 عاما.

وفي وسط موزمبيق، قال بيدرو موغورا، حارس حديقة جورونجوسا الوطنية، إن هناك أملًا في أن تعزز زيارة البابا الصفقة.

و اضاف موجورا "بشكل عام، الناس متفائلون للغاية بأن البابا سيكون له تأثير جيد على السلام والانتخابات الجيدة". واوضح في اشارة الى رحلة يوحنا بولس التاريخية عام 1988 "في عام 1992 تم توقيع اتفاق السلام بعد زيارة البابا.. الآن هناك نفس التوقعات بأن يجلب هذا البابا تأثيرًا إيجابيًا، والمصالحة بين جميع الموزامبيقيين. هذه هي آمال الكثير من الناس هنا."

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كما سيتواصل فرانسيس مع الموزمبيقين الذين تأثروا بالأعاصير المتتالية التي اجتاحت البلاد في وقت سابق من هذا العام، مما أسفر عن مقتل أكثر من 650 شخصًا وتدمير مساحات شاسعة من المحاصيل عشية الحصاد.

اوضحت العواصف غير المسبوقة تأثير تغير المناخ على دول مثل موزمبيق، التي يعد ساحلها الذي يبلغ طوله 2400 كيلومتر أحد أكثر مناطق العالم تعرضًا لارتفاع منسوب مياه البحر ومياه الاحترار والعواصف التي لا يمكن التنبؤ بها والتي يلقى باللوم فيها على ظاهرة الاحتباس الحراري.

لقد جعل فرنسيس المخاوف البيئية ركيزة لبابيته، وربط الاحترار العالمي بالاستغلال المستمر لفقراء العالم من قبل الأثرياء.

من المرجح أن يثير تلك المخاوف في موزمبيق، وكذلك في المرحلة الثانية من رحلته في مدغشقر، حيث تهدد إزالة الغابات النظم الإيكولوجية والحياة البرية التي تنفرد بها الدولة الواقعة في المحيط الهندي.

توقف فرانسيس أيضًا لمدة يوم في موريشيوس قبل العودة إلى روما في 10 سبتمبر.

