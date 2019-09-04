كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طرد 21 نائب بريطاني من حزب المحافظين لمحاولتهم عرقلة الخروج بدون صفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف متحدث باسم مكتب "جونسون"، أن رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون، يتحرك لطرد مجموعة من المشرعين المحافظين الذين تحدىوا الحكومة وصوتوا لصالح محاولة لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون أي صفقة محتملة.

وتم طرد ما لا يقل عن 21 نائبًا من حزب المحافظين - الحزب الحاكم - بعد التصويت ضد رئيس الوزراء بوريس جونسون، في محاولة لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون الصفقة.

ودعا رئيس السوط في حزب المحافظين، دعا مارك سبنسر، المشرعين، بمن فيهم؛ المستشار السابق فيليب هاموند، ونيكولاس سواميس، حفيد وينستون تشرشل، وتجريدهم من سوطهم، وهذا يعني أنهم طُردوا من الحزب.

وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 328 صوتًا مقابل 301 صوتًا يوم أمس الثلاثاء، حيث قام 21 عضوًا من حزب المحافظين الحاكم بالانشقاق والانضمام إلى المعارضة.

ورد "جونسون" على مشروع القانون بإخبار البرلمان أنه يعتزم الدعوة لإجراء انتخابات عامة مبكرة. يجب الموافقة على الطلب الرسمي بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس العموم.

وقال بعد دقائق من التصويت، في إشارة الى احتمال أن المشرعين قد يصوتوا على مشروع القانون في أقرب وقت اليوم الاربعاء: "لا أريد إجراء انتخابات، ولا يريد الجمهور إجراء انتخابات، لكن إذا صوت مجلس النواب لصالح مشروع القانون هذا غدًا، فسيتعين على الجمهور اختيار من يذهب إلى بروكسل في 17 أكتوبر لترتيب هذا الأمر ودفع هذا البلد إلى الأمام".

للدعوة إلى إجراء انتخابات قبل عام 2022 بموجب قانون البرلمانات ذات المدة المحددة، يحتاج "جونسون" إلى دعم من حزب العمال، لأنه يحتاج إلى دعم ثلثي أعضاء البرلمان في المملكة المتحدة البالغ عددهم 650 عضوًا. لكن زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، قال إن التشريع المدعوم من نواب المعارضة ومتمردي حزب المحافظين يجب أن يقر قبل إجراء أي انتخابات "لإيقاف الصفقة".

وقال "كوربين": "إنه لا يكسب أصدقاء في أوروبا. إنه يفقد أصدقاءه في وطنه. حكومته ليست لها وصاية ولا أخلاق، وحتى اليوم لا توجد أغلبية".

من جانبه، قال وزير العدل في حكومة الظل ريتشارد بورغون، إنه لم يتجاوز دعوة بوريس جونسون إلى إجراء انتخابات في منتصف شهر أكتوبر ثم تغيير التاريخ بعد ذلك، مضيفًا، أن رئيس الوزراء "يمكنه تغيير التاريخ حتى يتسنى لنا خلال الحملة الانتخابية العامة الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق".

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وأوضح لشبكة "بي بي سي": "نريد أن نشير إلى أنه لا يمكن الخروج عن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، وبمجرد الانتهاء من ذلك، نريد انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن".

وأثار تحرك "جونسون" لطرد حزب المحافظين المتمردين غضب العديد من أعضاء الحزب البارزين.

وقال دومينيك جريف، الذي كان محاميًا عامًا في حكومة ديفيد كاميرون، إن تهديدات الطرد تثبت "قسوة جونسون".

كما قالت النائبة جوستين جريننج، إنها تخشى أن يكون حزبها المحبوب "يتحول إلى حزب بريكست الذي يرأسه نايجل فاراج"، وحذر وزير المالية السابق فيليب هاموند، من "قتال مدى الحياة" إذا حاول المسؤولون منعه من الترشح في الانتخابات المقبلة.

من ناحيته، قال زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي في وستمنستر، إيان بلاكفورد، إنه كان "سعيدًا" بأن النواب أبدوا "وجهة نظر واضحة جدًا" لصالح قانون يمنع أي اتفاق.

"يجب على بوريس جونسون وحكومته احترام حق البرلمانيين في تمثيل مصالح ناخبيهم. نعم ، يجب أن تكون هناك انتخابات ، لكن الانتخابات تتبع من تأمين تمديد إلى [الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي]" ،

هو قال.

بصرف النظر عن منعطف آخر في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع واحدة من أكثر المناقشات أهمية في التاريخ البرلماني، فقد وهب مستخدمو الإنترنت في التصويت يوم الثلاثاء صورة لا تُنسى لجاكوب ريز موغ، الذي قضى جزءًا كبيرًا من الوقت في الترشح أمام الحكومة.

وتعرض رئيس مجلس العموم لانتقادات شديدة من قبل زملائه في البرلمان، الذين اتهموه بإظهار ازدراء للبرلمان بينما كان يتراجع عن المقاعد الخضراء، في حين أصبح أيضًا هدفًا للعديد من التعليقات الساخرة المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.