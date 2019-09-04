بعد رفض مازبميبي والاتحاد الكونغولي.. الرجاء يراسل “فيفا” للحصول على بطاقة مالانغو

راسل فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، من الحصول على البطاقة الدولية للاعبه الكونغولي، بين مالانغو نغيتا، الذي تعاقد معه الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتأتي مراسلة الرجاء لـ”فيفا”، بعد رفض تي بي مازيمبي، فريق مالانغو، والاتحاد الكونغولي، تسليم الرجاء، البطاقة الدولية الخاصة بمهاجمه الجديد.
وتعاقد الفريق الأخضر مع اللاعب البالغ من العمر 25 سنة، غشت الماضي، بطلب من الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب النسور الخضر، بموجب عقد يمتد لثلاث سنوات، بالرغم من اعتراض مازيمبي على انتقاله، الذي أكد أن مالانغو مازال مرتبطا بعقد معه إلى غاية 2021.
ووقع الرجاء لمالانغو، بعد أن أصر اللاعب على أنه بات لاعبا حرا، متم الموسم الكروي الماضي، الذي شكل نهاية العقد الذي كان يربطه بفريقه السابق، مازيمبي.
وتأمل مكونات بطل السوبر الإفريقي، أن يستجيت الاتحاد الدولي لطلبها، خاصة أن كارتيرون يراهن على مالانغو لتعويض رحيل هداف الفريق محسن ياجور، إلى نادي ضمك السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
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