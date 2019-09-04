نقطة نظام.. شهيد الأمل

الحادث المؤسف الذي شهدته عملية التجنيد العسكري مع انطلاقتها، والمتمثل في وفاة أحد المجنّدين بشكل مفاجئ بعدما أخفى إصابته بمرض السكري عن المكلفين بالانتقاء، يحمل على التأمل والقراءة، بعيدا عن أي تعاط متشنج أو متنطّع.

فبغض النظر عن الجهة التي تتحمل مسؤولية عدم كشف المرض الذي كان الراحل يحمله، فإن ما عشناه منذ انطلاق علمية التحضير لانتقاء الفوج الأول من المستفيدين من الخدمة العسكرية، يحمل رسائل بليغة، خاصة بعد الإقبال الكبير والمفاجئ على هذه العملية، والآن مع اكتشافنا مغامرة شاب بحياته عبر إخفاء مرضه من أجل التمكن من الحصول على هذه الفرصة.

إن هؤلاء العشرات من الآلاف من الشبان الذين بادروا إلى التقدم من أجل الخضوع للخدمة العسكرية، هم جيش احتياطي كبير للمغرب من حملة شعلة الأمل. هذا الإقبال الكبير ومنقطع النظير على الخدمة العسكرية يؤكد أن فئة واسعة من الشباب تحتاج فقط إلى بارقة أمل، وإلى فرصة لإثبات الذات والشعور بالجدوى من الوجود، من أجل التفاعل بإيجابية وبذل جهد مضاعف من أجل استحقاق الفرصة.

إن شريحة واسعة من المغاربة اليوم تقف منتظرة فرصة تحرير الطاقات، ومباشرة العمل من أجل الخروج من السلبية والانتظار، والشاب الذي توفي على أعتاب الخدمة العسكرية، هو شهيد لهذا التطلّع الجماعي إلى فرصة أو حتى نصفها.. إنه شهيد الأمل.