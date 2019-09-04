مصرع عامل إثر سقوطه من علو وسط البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل من أصول صينية، مصرعه صباح اليوم، الأربعاء، متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث عمل في هرتسليا، وسط البلاد.
وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن العامل تعرض للسقوط عن علو 9 طوابق في ورشة بناء، في الوقت الذي لم تتضح فيه الأسباب بعد.
واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وقدم الإسعافات الأولية وعمليات الإنعاش للعامل غير أن كافة محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل وأعلن عن وفاته متأثرا بجروحه الخطيرة.
هذا، وشرعت الشرطة بالتعاون مع طاقم وزارة الصناعة والتجارة التحقيق في ملابسات الحادث.
يذكر أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.
وتجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.
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