شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بريطانيا .. تصويت للبرلمان يُجبر الحكومة التخلي عن خيار “بريكست دون اتفاق” والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:01 صباحًا, 4 سبتمبر 2019 م
المناطق - وكالات
صوت مجلس العموم البريطاني الليلة الماضية بالموافقة على مقترح يؤيد تقديم مشروع قرار للتصويت عليه اليوم من شأنه أن يُجبر الحكومة على التخلي عن خيار الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وصوت 328 نائبا لصالح المقترح، في حين رفضه 301 نائباً مما يعني إمكانية أن تتم الموافقة على المقترح في جلسة الغد.
وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون في كلمته بعد التصويت ” إذا أقٌر المجلس هذا التشريع غداً سيكون علينا الذهاب لانتخابات مبكرة”.
وحذٌر جونسون من أن تصويت البرلمان على تشريع يمنع حكومته من الخروج دون اتفاق سوف يطيل من أمد الأزمة السياسية وإحتمال استمرار مسار الخروج وحالة الشك وعدم اليقين لسنوات أخرى.
وأضاف أنه لا يوجد أي مبرر لتعطيل مسار الخروج مؤكداً أن الخروج سوف يتم في الموعد المحدد له 31 أكتوبر مهما كانت الظروف.
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