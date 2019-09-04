- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
الأربعاء 4 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، نقلاً عن رسالة بعثها وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، أن وزارته ستحول 6ر3 مليار دولار من أموال مشروعات الإنشاءات العسكرية إلى عدة مشروعات ترتبط ببناء الجدار المثير للجدل على الحدود مع المكسيك.
وكتب إسبر: "عقدت العزم على أن 11 مشروعاً للإنشاءات العسكرية على طول الحدود الدولية مع المكسيك والتي تقدر بـ 6ر3 مليار دولار، ضرورية لدعم استخدام القوات المسلحة فيما يتصل بالطوارئ الوطنية".
وأضاف: "هذه المشروعات ستردع الدخول غير القانوني .. وستحد من طلب وزارة الدفاع لنشر أفراد وأصول عند مواقع الإنشاءات، والسماح بإعادة نشر أفراد وزارة الدفاع وأصولها في مناطق أخرى".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أبدى رغبته في بناء جدار حدودي على الحدود مع المكسيك، أعلن حالة طوارئ وطنية في 15 فبراير، قائلاً إن ذلك مهم بسبب انتشار الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر عند الحدود الجنوبية.
من جانبه، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، السيناتور تشاك شومر، إن "الكونغرس سيرفض بشدة أي تمويلات لإنشاءات جديدة للجدار".
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون يحوّل 3.6 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.