البنتاغون يحوّل 3.6 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك

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الأربعاء 4 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، نقلاً عن رسالة بعثها وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، أن وزارته ستحول 6ر3 مليار دولار من أموال مشروعات الإنشاءات العسكرية إلى عدة مشروعات ترتبط ببناء الجدار المثير للجدل على الحدود مع المكسيك.



وكتب إسبر: "عقدت العزم على أن 11 مشروعاً للإنشاءات العسكرية على طول الحدود الدولية مع المكسيك والتي تقدر بـ 6ر3 مليار دولار، ضرورية لدعم استخدام القوات المسلحة فيما يتصل بالطوارئ الوطنية".

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وأضاف: "هذه المشروعات ستردع الدخول غير القانوني .. وستحد من طلب وزارة الدفاع لنشر أفراد وأصول عند مواقع الإنشاءات، والسماح بإعادة نشر أفراد وزارة الدفاع وأصولها في مناطق أخرى".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أبدى رغبته في بناء جدار حدودي على الحدود مع المكسيك، أعلن حالة طوارئ وطنية في 15 فبراير، قائلاً إن ذلك مهم بسبب انتشار الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر عند الحدود الجنوبية.

من جانبه، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، السيناتور تشاك شومر، إن "الكونغرس سيرفض بشدة أي تمويلات لإنشاءات جديدة للجدار".